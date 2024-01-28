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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس «النواب» يهنئ منتخب كرة اليد بفوزه في بطولة الأمم الإفريقية

كتب:

ولاء نعمه الله
11:53 ص | الأحد 28 يناير 2024
المستشار حنفي الجبالي

المستشار حنفي الجبالي

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  المنتخب المصري لكرة اليد بمناسبة الفوز الذي حققه في كأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي، وتأهله لأولمبياد باريس 2024.

وتابع رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس:«هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعا بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبين متمنياً دوام التوفيق والسداد».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.