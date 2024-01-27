تشكيل لجنة لمتابعة توفر السلع بأسعار مخفضة في منافذ البيع بسوهاج

شكّلت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، لجنة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والمنطقة الصناعية والرقابة التموينية، لمتابعة توفر السلع الغذائية بأماكن التعبئة وبمنافذ البيع، بأسعار مخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء.

لجنة لتوفير السلع الغذائية بسوهاج

وقالت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حي الكوثر بمحافظة سوهاج، إنّه جرى تشكيل اللجنة حرصًا على رفع المعاناة عن المواطنين، وتفعيلًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية، فضلًا عن التأكد من توافر جميع السلع بأسعار مناسبة، سواء في الأسواق أو المعارض أو المنافذ الثابتة، ومدى التزام الشركات والمصانع بالمبادرة.

السلع الغذائية الاستراتيجية بسوهاج

وأضافت أنه جرى المرور على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية بالمنطقة الصناعية في حي الكوثر، وتبين توفر السلع بكميات كبيرة منها الزيت والفول المعبأ والأرز والسكر والمكرونة وألبان والجبن، مشددًا على التحقق من عدم تجاوز الفواتير للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.