رحلة لأهالي قرية «كفر الشوبك» في القليوبية لمعرض الكتاب.. مسابقات وندوات

قال الدكتور كمال سالم منسق خروج أتوبيسات قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولية للكتاب بـ31 أتوبيسًا، إنَّه يعمل في إطار جمعية تنمية محلي الخيرية وغير هادفة للربح تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا: «نمارس كل الأنشطة التي تمارسها كل الجمعيات مثل المساعدات المادية والعينية».

حاولنا الخروج من منظومة إطعام البطون إلى إطعام العقول

وأضاف منسق خروج أتوبيسات قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولية للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «حاولنا الخروج من منظومة إطعام البطون إلى إطعام العقول، وبخاصة أن الدولة دشنت مشروع حياة كريمة منذ 3 سنوات ما أدى إلى تغيير البنية التحتية للقرية، وبالتالي، فقد عملنا على تغيير البنية الفكرية، حيث ندعم الدولة بجهدنا التطوعي».

نعمل على نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب في القرية

وتابع منسق خروج أتوبيسات قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولية للكتاب، «نعمل على نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب في القرية، ونظمنا فعاليات كثيرة للأطفال والكبار ومسابقات وندوات، وأطلقنا فعالية يلا نحكي للأطفال، وفعالية القرية تقرأ لكبار، واشتركنا في المشروع الوطني للقراءة وفزنا بالمركز الأول على مستوى مصر في فرع المؤسسات التنويرية، أما رحلة معرض الكتاب فإنها تكمل جهودنا، ونعمل عليها منذ 4 سنوات، ونجد تفاعلا كبيرا من أهالي القرية، حيث بدأنا في عام 2021 بـ2 أتوبيس ووصلنا هذا العام إلى 31 أتوبيسا، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في الإقبال».