موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمحافظات وطرق الحصول عليها

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمحافظات عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير الجاري، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق والرصد للدرجات والمراجعة لكشوف الدرجات والأسماء، ثم إعلانها رسميا عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، وورقيا عبر المدارس.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمحافظات

وكشفت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمحافظات، وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي خلال شهر فبراير المقبل، ما بين الأسبوع الأول والثاني، وفقا لموعد انتهاء الامتحانات بكل محافظة والتصحيح والاعتماد من المحافظ.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بكفر الشيخ

كشفت مديرية التعليم بكفر الشيخ، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في السابع من شهر فبراير المقبل، بعد اعتمادها رسميا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل تعليم سوهاج لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج سيكون خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالشرقية

أعلنت «تعليم الشرقية»، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من المقرر أنّ يكون أول شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالغربية

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 ببورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ببورسعيد خلال أول فبراير المقبل، بعد اعتمادها من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بأسيوط

قال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالبحر الأحمر

أوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لـ«الوطن»، أنّ موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيكون في الأول من شهر فبراير

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالبحيرة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة سيكون في مطلع شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات واعتمادها رسميا.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمطروح

أوضح إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 5 فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمنيا

قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول للعام من المقرر في أول أسبوع من شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بجنوب سيناء

كشف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن موعد أعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الإسماعيلية قد يكون خلال أسبوع تقريبا، بعد انتهاء الامتحانات في جميع مدارس ولجان المحافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة

أوضح أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبرايرالمقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالدقهلية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن نتيجة الشهادة الأعدادية ستصبح متاحة بعد اعتمادها من محافظ الإقليم بالاسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، سيكون في الأسبوع الأول فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الشرقية، أنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، سيكون في أول فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بدمياط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط وفقا للمهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط لـ«الوطن» خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالأقصر

كشف الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لـ«الوطن»، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث سيكون خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل.