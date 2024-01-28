«رياضة السويس» تدشن مبادرة «يوم الخير» لتشجيع الفتيات على دعم غير القادرين

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالسويس لإقامة فعاليات مبادرة يوم الخير، بهدف تشجيع الفتيات على ممارسة العمل الجماعي، ونشر مبدأ روح التراحم والتكافل وتعزيز مساعدة الآخرين، برعاية وإشراف عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس.

تشجيع الفتيات على العمل الجماعي

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إنه حرصا على تشجيع الفتيات في العمل الجماعي وتعزيز روح التراحم والتكافل، واصلت الوزارة إقامة فعاليات مبادرة «يوم الخير» في السويس من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للفتاة والمرأة، وذلك من خلال تدشين المرحلة الرابعة من مبادرة «يوم الخير» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

توزيع الملابس والبطاطين على غير القادرين

وشهدت عدد من أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالسويس، عمل متواصل لجمع الملابس الشتوية وفرزها وكيها، بالإضافة إلى جمع عدد من البطاطين ومستلزمات الشتاء الأخرى حتى تكون جاهزة للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس إن مبادرة يوم الخير إحدى المبادرات التي تحرص على إطلاقها وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في دعم الأسر والقرى الأكثر احتياجا، مما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم ورفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم ثقافة العمل الجماعي.