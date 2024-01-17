مراكز شباب القليوبية تستعد لمبادرة يوم الخير خلال يناير الجاري

تنظم إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «يوم الخير» على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة

تعكس المبادرة الدور المجتمعي الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تؤدي دورها كمراكز خدمه مجتمعية.

تنظيم معارض للملابس داخل مراكز الشباب

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فعاليات المبادرة تتضمن تنظيم معارض للملابس داخل مراكز الشباب، وتوزيعها على المواطنين، تخفيفا على المواطنين في هذه المناطق خاصة في القرى والأحياء الأكثر احتياجًا.

كما أشار «الصبروط»، إلى أن المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وترسيخا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ومن الجدير بالذكر، أن المبادرة يجري من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكييسها، ويعقبها المرحلة الثانية، ويتم فيها التوزيع، سواء داخل مراكز الشباب، أو في المنازل بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بواقع 25 نادي فتاة، و27 نادي تطوع على مستوى المحافظة.