جدول ومواعيد تخفيف الأحمال في محافظات وجه قبلي.. بدأت قبل دقائق

بدأت 9 محافظات في الوجه القبلي بنطاق شركات توزيع الكهرباء، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار، التي تبدأ يوميا ولمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، وفق التعليمات الجديدة التي صدرت من الشركة القابضة للكهرباء بجميع الشركات التابعة لها.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء

وتستعرض «الوطن» جداول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار وفقا للمواعيد الجديدة بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظات، وهي «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان، سوهاج، الأقصر، وقنا».