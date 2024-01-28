رئيس «نقل النواب» يطالب بتغليظ عقوبة سرقة خطوط البترول لتحقيق الردع

أكّد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية تعديلات قانون حماية المنشأة الحيوية، مشددا على أهمية أن تكون العقوبة التي سنها المشرع بقانون العقوبات كافية في ردع الخارجين على القانون ووقف العبث بمقدرات الدولة مثل سرقة خطوط البترول وهناك عصابات منظمة تقوم بذلك ورغم أن الشرطة تقوم بالقبض عليهم إلا أن العقوبة هي 6 أشهر فقط عقوبة غير رادعة رغم أن الجريمة بمليارات الجنيهات وأبد أن تكون هناك عقوبة رادعة.

عابد: هذه الجرائم تهدد حياة ملايين المصريين وإهدار المال العام

وقال عابد خلال مناقشة تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية المقدم من الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب أن هذه الجرائم تهدد حياة ملايين المصريين وإهدار المال العام وسرقة خطوط حديد وخطوط بترول وعبث بمقدرات وثروات الشعب ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وتحقق الردع العام والخاص.

وطالب بتغليظ عقوبة سرقة خطوط انتاج البترول قائلا إن من سرقوا قمح بمليارات الدولارات اليوم هم خارج السجون لأن العقوبة غير رادعة».