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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة

كتب:

أميرة فكري
01:56 م | الأحد 28 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

خلال ساعات تحدد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة  الترم الأول للعام الدراسي الحالي، واعتمادها رسمياً من المحافظة، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية لنتيجة الفصل الدراسي الأول. 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول ستكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس علي موقع الرسمي للمديرية، بعد اعتمادها مباشرة من محافظ الجيزة، بالدرجات في جميع المواد الدراسية . 

وأضافت مديرية تعليم الجيزة، أن أعمال التصحيح تتم بدقة  داخل الكنترولات حتي يحصل كل طالب علي حقه كاملاً، ومراجعة الدرجات جيداً ثم رصدها وتجميعها استعداداً لاعتمادها من المحافظ. 

 توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول:- 

- درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية  من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجات. 

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