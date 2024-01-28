عاجل.. «الجزائرية الأرضية» تفجر مفاجأة بشأن إذاعة مباراة مصر والكونغو

لازال البحث عن قناة الجزائرية الأرضية، وترددها مستمرا، من جانب الجماهير المصرية، آملا في مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن.

بعد أيام قليلة من إعلان الجزائرية الأرضية أن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مذاعة عبر القناة، من ضمن مباراتي الدور ثمن النهائي التي حصلت على حقوقهما، عادت القناة وفجرت مفاجأة جديدة قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

هل تذيع الجزائرية الأرضية مباراة مصر والكونغو؟

القناة الجزائرية الأرضية أعلنت جدول البث الخاص لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وهما مباراة نيجيريا والكاميرون التي أقيمت أمس، والسنغال وساحل العاج المقرر لها غدا الاثنين، ولم يتضمن الجدول إذاعة مباراة مصر والكونغو.

الجزائرية الأرضية تحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة مصر والكونغو

القناة الجزائرية كانت قد أعلنت الحصول على حقوق بث 17 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، بواقع 6 مباريات في دورالمجموعات إلى جانب 3 مباريات للمنتخب الجزائري، ومباراتين في ثمن النهائي، ومثلهما في ربع النهائي، فضلا عن مباراتي الدور نصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية.

وكانت المباراة الوحيدة لمنتخب مصر التي قامت قناة الجزائرية الأرضية بإذاعتها، هي المباراة الافتتاحية للفراعنة أمام موزمبيق والتي انتهت بالتعادل 2 - 2.

ويدخل الفراعنة مواجهة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحثا عن بطاقة العبور إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، في طريق الفراعنة نحو استعادة اللقب الغائب منذ 14 عاما، وتحديدا منذ التتويج بأخر نسخة عام 2010.