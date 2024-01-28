«حياة كريمة» تنشر جدول القوافل الطبية خلال أسبوع.. كشف وعلاج مجاني

تستعد مؤسسة حياة كريمة لإطلاق قوافل طبية في عدد من المحافظات، في إطار استمرار القطاع الصحي بالمؤسسة بإيفاد القوافل المجانية إلى القرى والمناطق النائية في إطار المبادرة الرئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار أيام 27، 28، 29، 30 من الشهر الجاري، والتي تضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية بهدف الكشف والعلاج مجانًا على المواطنين.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أنَّ القوافل الطبية لهذا الأسبوع تنطلق في 3 محافظات جديدة ضمن خطتها للقوافل الطبية الشاملة، موضحة أنّ القوافل تتواجد اليوم الأحد الموافق 28 يناير بمحافظة بني سويف، بقرية البكرية التابعة لمركز ببا.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية

وأضافت حياة كريمة، في بيانها أنَّ القوافل الطبية المجانية تنطلق بمحافظة السويس، يوم الاثنين الموافق 29 يناير بمركز شباب قرية كبريت المفارق، لافتًا إلى أنَّ القوافل تتواجد بمحافظة الغربية في قرية كفر الهلاوي بمركز كفر الزيات، الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير.