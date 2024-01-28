حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط مباشر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية بوابة «الخدمات التعليمية»، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها واعتماد النتائج من الإدارات التعليمية.

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنّه يمكن الحصول على الدرجات ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 عبر الموقع الرسمي فور ظهورها من خلال الخطوات التالية بعد اعتمادها رسميا.

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

- الضغط على بوابة الخدمات التعليمية.

- إدخال بيانات الطالب.

- كتابة اسم الطالب رباعيا.

- المرحلة التعليمية «المرحلة الثانوية».

- الفصل الدراسي الأول.

- الصف الدراسي الأول.

- رقم الجلوس.

- الضغط على النتيجة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي الحالي من التليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757، أو من خلال المحادثة الآلية فور ظهورها.