وزير الخارجية السعودي: مصر والمملكة محوران مهمان والتنسيق بينهما يحقق ازدهار المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنّ العلاقة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، تظل قوية أمام التحديات التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت التحولات التي تشهدها المنطقة قد غيرت من السياسة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، قال بن فرحان: «لا يمكننا القول إنّ التحولات غيرت العلاقة، ولكنها أثبتت أهمية عامل الاستقرار الذي تمثله البلدين المحورين في المنطقة، وسلطت الضوء على الثابت، والثابت هو العلاقة المصرية السعودية، والتعاون والتنسيق السعودي المصري فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها».

وأضاف: «هذه التغيرات والتحديات التي نشهدها في المنطقة وأبعد، تؤكد علينا مرة أخرى المسؤولية في تعزيز التعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية مصر العربية، ولكن أيضًا في إطار العربي المشترك، وفي قيادة العمل العربي المشترك، وأعتقد هي تأكيد لأهمية هذه العلاقة، لكن لم أرى أنّه طرأ عليها أي تغيير عليها».