انطلاق تدريبات المعلمين الجدد في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق تدريبات المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) والبالغ عددهم 20 ألف و866، اليوم الأحد، بالمديريات التعليمية، ولمدة أسبوعين، والتي تتضمن تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد «الدفعة الثانية» الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجتياز البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم، تمهيدا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، ثم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

تفاصيل تدريبات المعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد الدفعة الثانية بمسابقة الـ 30 ألف معلم:

- حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، إذ يجرى إضافة بعض المحاور المهمة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.