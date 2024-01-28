إزالة أعمال بناء مخالف في منطقة الزهور بالعريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة بمنطقة خدمات الزهور بوسط المدينة، لملاحقة المعتدين على أراضي الدولة، وعمليات البناء بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون البناء الجديد.

إزالة البناء المخالف بالعريش

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه نفذ حملة مكبرة من «سكرتارية المجلس، الإدارة الهندسية، التراخيص، البناء والتجميل»، وتم إزالة أعمال بناء منزل من طابقين بمنطقة خدمات الزهور.

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم إزالة المبنى بالكامل ومصادرة أدوات ومواد البناء، وتحرير محضر مخالفة لصاحب المنزل تنفيذا للقانون.

وأشار مجلس المدينة إلى وجود تعليمات من وزارة التنمية المحلية ومحافظة شمال سيناء بالتفتيش على التراخيص للمنازل الجديدة التي يتم بناءها، وملاحقة المعتدين على أراضي الدولة في المساعيد والصفا وخدمات الزهور بوسط المدينة.

إزالة منزل مخالف في المساعيد

وكان مجلس مدينة العريش قد أزال منزلا بخدمات المساعيد قبل أسبوع، وعدة أحواش في المنطقة الواقعة بين الزهور والمساعيد باتجاه شارع أسيوط، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وإعادة الأرض المملوكة لشركة المياه.