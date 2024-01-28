3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات قليلة.. احذر الأمطار الغزيرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 29 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أنَّ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للدفء على جنوب البلاد وجنوب سيناء، شديدة البرودة في الساعات الأولى من الصباح وفي فترات الليل، ما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في الوادي الجديد ووسط سيناء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. احذرها

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تضرب 3 ظواهر جوية البلاد خلال ساعات، وعن الظاهرة الأولى من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى حتى شمال البلاد، فيكون هناك امطار متوسطة وتغزر أحيانا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة والوجه البحري، وتمتد خفيفة بنسبة 40% على مناطق من وسط سيناء وخليج السويس والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة للظاهرة الثانية، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويصاحبها الظاهرة الثالثة وهي اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 و 70كيلومترا/الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة غدا الإثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09 درجات مئوية.