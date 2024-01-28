بدء تدريب الدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم في البحيرة.. اعرف الأماكن

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بدء تدريب المعلمين الجدد المتقدمين في الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم، اعتبارا من اليوم الأحد.

أماكن تدريب المعلمين في البحيرة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى أن أماكن تدريب المعلمين في البحيرة تشمل أقسام وقاعات التدريب بالإدارات التعليمية التابع لها كل منهم.

وأكد وكيل تعليم البحيرة أن مدة التدريب الزمنية أربعة أيام تدريبية، ويتضمن التدريب رفع مستوى التأهيل التربوي، حيث تم إضافة بعض الأنشطة الأخرى منها التوكاتسو والذكاء الاصطناعي والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة اللنتهاء من الاستعدادات الخاصة بتدريبات المعلمين الجدد (الدفعة الثانية).