لماذا لم تحظ نادية الجندي برضاء المخرج حسن الإمام بعد أول بطولة لها؟

رغم شهرته ونجاحه في عالم الفن، كان المخرج حسن الإمام الذي تمر اليوم ذكرى وفاته لرحيله في 29 يناير عام 1988، حريصًا على متابعة كل الأعمال الفنية سواء على شاشة السينما أوالتليفزيون «أي عمل لازم أشوفه»، وذلك خلال حديث تليفزيوني نادر مع سامية الأتربي.

ذكرى وفاة حسن الإمام

وتطرقت سامية الأتربي، خلال اللقاء إلى تقييم المخرج حسن الإمام للفنانة نادية الجندي، التي كان أول بطولة مطلقة لها في السينما معه من خلال فيلم بمبة كشر عام 1974، وحرص على وصفها بأنه رأى «نادية» جديدة لأول مرة بعد تعاونهما كان من خلال فيلم الضائعة مع المخرج عاطف سالم 1986.

أول بطولة سينمائية لـ نادية الجندي

واستطرد حسن الإمام بقوله «في فيلم واحد لنادية الجندي، مسكت التليفون وقمت بتهنئة من صنعه وهو المخرج عاطف سالم، وهو فيلمها الأخير الضائعة للكاتبة حُسن شاه، لأن المخرج كان في الفيلم عارف شغله كويس أوي، ونادية كانت جديدة في هذا الفيلم بعد بمبة كشر».

وعندما حاولت المذيعة توجيه سؤال مباشر بشأن إذا ما كان يقصد بأن نادية الجندي كانت في حالة سكون فني منذ فيلمها الأول معه «بمبة كشر» ولم يحدث لها أي تطور حتى قدمت فيلم «الضائعة»، احتد حسن الإمام بتأكيده أن إجابته واضحة ومفهومة.