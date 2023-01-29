7 معلومات عن المخرج حسن الإمام في ذكرى وفاته الـ35

مخرج الروائع، من أكثر الألقاب التي حظى بها المخرج الكبير حسن الإمام، الذي تمر اليوم ذكرى وفاته، حيث رحل عن عالمنا يوم 29 يناير عام 1988، بعد رحلة عطاء فني بدأ مشوارها قبل نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، واستمر حتى وفاته، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يقدر بنحو 100 عمل، غالبيتها أفلامًا تحمل بصمة خاصة، تعامل خلالها كبار نجوم ونجمات هذا الزمن مثل عبد الحليم حافظ، فريد شوقي، يحيى شاهين، محمود ياسين، نور الشريف، سعاد حسني، هند رستم.

في ذكرى وفاة حسن الإمام الـ35، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، باعتباره أحد أبرز المخرجين في القرن الماضي

- من مواليد 6 مارس عام 1919.

- عمل في بداياته مساعدًا للمخرجين نيازي مصطفى ويوسف وهبي.

- بدأ عمله مخرجًا عام 1946 من خلال فيلم ملائكة في جهنم، بطولة فاتن حمامة، فريد شوقي، ميمي شكيب، سراج منير، تأليف السيد بدير.

- أكثر مخرج تعامل مع روايات نجيب محفوظ سينمائيًا، منها أفلام «بين القصرين، السكرية، قصر الشوق، زقاق المدق».

أبرز أفلام حسن الإمام

- من أبرز أفلامه «أميرة حبي أنا، سلطانة الطرب، حكايتي مع الزمان، بمبة كشر، الخرساء، التلميذة، لواحظ، بائعة الجرائد، شفيقة القبطية، اليتيمتين، ظلموني الناس، لن أبكي أبدا، لواحظ، إضراب الشحاتين».

3 أعمال ضمن أفضل 00 فيلم

- تم اختيار ثلاثة أفلام من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية وهي أفلام «الخطايا» مع عبد الحليم حافظ، و«بين القصرين» مع يحيى شاهين وآمال زايد، و«خلي بالك من زوزو» مع سعاد حسني.

ممثل للمرة الأولى

- خلال أفلامه كان يظهر في بعض المشاهد صامتًا، وكان ظهوره ممثلًا لأول مرة على شاشة السينما من خلال فيلم «مدافن مفروشة للإيجار» عام 1986 وتجسيده شخصية المعلم عايش عبد القوي، من إخراج علي عبد الخالق، سيناريو وحوار إبراهيم مسعود، بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، صابرين، نجاح الموجي.