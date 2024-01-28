4.8 مليون جنيه إيرادات الأفلام خلال 24 ساعة.. الحريفة في الصدارة

نجحت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائية من تحقيق إيرادات وصلت لـ4 ملايين و869 ألف جنيه أمس السبت، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحتل فيلم الحريفة المركز الأول في قائمة الإيرادات محققا إيرادات بلغت 2 مليون و260 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم الرحلة 404 بمليون و142 ألف جنيه، أما المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب بـ531 ألف جنيه بينما تراجع فيلم الإسكندراني إلى المركز الرابع بـ500 ألف جنيه.

تراجع فيلمي ليلة العيد والملكة في شباك التذاكر

واحتل فيلم مقسوم المركز الرابع في قائمة الإيرادات بـ97 ألف جنيه، بينما حقق فيلم شماريخ 87 ألف جنيه، كما تراجع فيلم عادل مش عادل إلى المركز السادس بـ79.5 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم ليلة العيد الذي حقق 79.1 ألف جنيه في المركز السابع، يليه فيلم أنا وابن خالتي بـ15 ألف جنيه.

وتراجع فيلم الملكة إلى المركز قبل الأخير في قائمة الإيرادات، بينما يواصل فيلم ليه تعيشها لوحدك، تذيل قائمة الإيرادات بـ2.9 ألف جنيه.