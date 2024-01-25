فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

تصدر فيلم «الحريفة» قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ حقق أمس 3 ملايين جنيه، ليحافظ على صدارة المركز الأول على مدار الأيام الماضية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الحريفة خلال 22 يوما 23 مليون و600 ألف جنيه، ليصبح الحصان الرابح في الإيرادات اليومية وذلك حسب إشادات نقدية وجماهيرية حظى بها.

أبطال الحريفة

فيلم الحريفة بطولة نور خالد النبوي، أحمد غزي، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، خالد الذهبي، بيومي فؤاد، نور إيهاب، ولأول مرة كابتن أحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، من خلال مجموعة من الشباب يمارسون رياضة لعب كرة القدم المفضلة، وتحدث بينهم مواقف تفجر أزمات في ظل اختلاف الطبقات الاجتماعية والثقافية وما يمرون به في مواقف حياتية، ويجسد كابتن ميدو شخصية مدرب كرة قدم لهءلاء الشباب.