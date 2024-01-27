إيرادات الأفلام المصرية تصل لـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة بالسينمات

تلقى أفلام موسم شتاء 2024 حالة واسعة من الرواج في شباك التذاكر، حيث نجحت الأفلام المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي في تحقيق إيرادات بلغت 6 ملايين و935 ألف جنيه في دور العرض السينمائي، أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم الحريفة يتصدر قائمة الإيرادات

ويواصل فيلم «الحريفة» رحلته في دور العرض السينمائي للأسبوع الرابع على التوالي، ونجح الفيلم في تصدر قائمة الإيرادات اليومية محققا إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «رحلة 404» بطولة الفنانة منى زكي بإيرادات بلغت 1.5 مليون جنيه، وتراجع فيلم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات محققا 910 آلاف جنيه، يليه فيلم «أبو نسب» بـ850 ألف جنيه.

«شماريخ» و«الملكة» يتراجعان في شباك التذاكر

وبفارق كبير بين المركز الرابع والخامس، جاء فيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي بإيرادات بلغت 153 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «ليلة العيد» سوى 135 ألف جنيه، يليه فيلم «مقسوم» بـ120 ألف جنيه.

وتراجع فيلم «شماريخ» إلى المركز السابع بقائمة الإيرادات محققا 95 ألف جنيه، يليه فيلم «أنا وابن خالتي» بـ 19.5 ألف جنيه، أما فيلم «الملكة» فلم يحقق سوى 13 ألف جنيه، بينما يحافظ فيلم «ليه تعيشها لوحدك» على تواجده في المركز الأخير في قائمة الإيرادات بـ3.8 آلاف جنيه.