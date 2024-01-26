ليلى علوي مطربة تشعل المسرح في فيلم مقسوم.. تعرف على إيرادات 9 أيام

حقق فيلم مقسوم، خلال 9 أيام عرض بالسينما، إيرادات مليون و240 ألف جنيه، وينافس ضمن مجموعة من الأفلام التي جرى طرح غالبيتها في موسم رأس السنة الجديدة، وبالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، أبرزها أفلام «الحريفة»، «الإسكندراني»، «رحلة 404»، ليلة العيد»، «الملكة»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم مقسوم، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، 135 ألف جنيه، وجاء بالمركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية، وسبقته في الترتيب أفلام: الحريفة، رحلة 404، الإسكندراني، أبو نسب، ليلة العيد، عادل مش عادل.

قصة فيلم مقسوم

تدور قصة الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، مليء بالتشويق والإثارة، من خلال فرقة غنائية كانت تقودها مجموعة من السيدات اللاتي اختفين عبر الزمن، ليجمعهن القدر مرة أخرى بشكل غامض، لتتصاعد المواقف بينهن بمزيد من المفاجآت في ظل الخلافات القديمة خلال محاولة العودة للغناء مرة أخرى، والوقوف على خشبة المسرح، إذ تظهر ليلى علوي في دور مطربة تشعل المسرح وسط تفاعل الجمهور معها.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يجمع ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.