الكشف على 143 مريضا ضمن قافلة الأورمان والتضامن بمستشفى الفيوم الجامعي

نظمت جمعية الأورمان بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي في الفيوم، قافلة طبية وقعت الكشف الطبي في مختلف التخصصات الطبية على 143 مريضًا ومريضة من الأسر الأولى بالرعاية، وغير القادرين من قرى الشيخ فضل بمركز الفيوم، وإبهيت الحجر وتوابعها بمدينة سنورس، بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي.

وأوضح جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ تنظيم القافلة جاء وفقًا لخطة مسحيه تستهدف كافة العزب والنجوع، بالتعاون مع مستشفى الجامعة بالفيوم، مُشيرًا إلى أنّ المستفيدين من هذه الخدمة الطبية هم الأسر الأولى بالرعاية.

معايير اختيار المرضى الأولى بالرعاية

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أنّه يتم اختيار المستفيدين وفقًا لعدة معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل سواء أرامل أو أيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه هو وأسرته.

فحوصات وأشعة بالمجان

من ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى عمل كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مُشيرًا إلى تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي سواء خلال ذهابهم للمستشفى أو عودتهم، فضلًا عن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج إليه بحسب وصف الأطباء.

إجراء جراحات العيون

وأضاف، أنّه يتم إجراء كافة عمليات جراحات العيون المختلفة، بالإضافة إلى عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، إلى جانب تقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج من أهالي محافظة الفيوم، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تقديم أشكال الدعم للأولى بالرعاية

وذكر اللواء شعبان، أنّ «جمعية الأورمان»، تسعى لتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص غير القادرين، من خلال تقديم الخدمات الطبية التي تستهدف تجفيف منابع الإعاقة البصرية، عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا.

وتابع أنّ الجمعية، تمكنت من إجراء مسح طبي، وتنظيم قوافل طبية علاجية في كافة قرى ومراكز محافظة الفيوم، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 65 ألف مريض ومريضة، وإجراء 12 ألفًا و550 عملية جراحية بمختلف جراحات العيون، إلى جانب تسليم 8 آلاف و820 نظارة طبية لغير القادرين.