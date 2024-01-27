بعد تحذير «الأرصاد» من ذروته.. متى ينتهي المنخفض الجوي؟

تغيرات في درجات الحرارة نشهدها منذ بداية فصل الشتاء، برودة في الأجواء وصقيع في الساعات الأخيرة من الليل، ما يدفع الكثيرين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، للتغلب على برودة الجو، خاصة أن يوم الاثنين يشهد ذروة المنخفض الجوي، نتيجة وجود كتل هوائية شمالية باردة، إذ تسيطر البرودة على طبقات الجو العليا، ليصبح السؤال الآن متى ينتهي المنخفض الجوي؟

تأثير المنخفض الجوي

بداية التعمق في المنخفض الجوي ستكون من يوم الاثنين، ويكون مصاحبًا لأمطار قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان، مع نشاط في حركة الرياح على سطح البحر المتوسط، سيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويستمر تأثير الرياح على العديد من مناطق الجمهورية، ما يعطينا إحساسا بمزيد من البرودة وفقًا لمحمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

وتابع «القياتي»: «بدخول يومي الثلاثاء والأربعاء تزداد شدة الحالة، وتكون الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وقد تصل إلى رعدية في الكثير من الأحيان على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجة او درجتين كحد أقصى».

متى ينتهي المنخفض الجوي؟

من المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على مدار 3 أيام، بداية من الاثنين وصولًا إلى الأربعاء، ليكون موعد انتهائه نهاية يوم الأربعاء أو ربما يمتد تأثيرها إلى يوم الخميس، وهناك بعض النصائح التى وجب مراعاتها الأيام المقبلة.

ووجَّهت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، بعض النصائح للتعامل مع تلك الأجواء الشتوية، التي وجب على جميع المواطنين الالتزام بها، ويمكن استعراضها على النحو التالي:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في حالة الخروج في الساعات المتأخرة من الليل، خاصة كبار السن والأطفال.

- تناول المشروبات الدافئة بشكل مستمر على مدار اليوم.

- القيادة بالهدوء خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.