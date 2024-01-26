تحذير لـ9 فئات من الخروج.. منخفض جوي ونشاط في الرياح

رعشة وتنميل في اليدين والقدمين، وارتداء ملابس ثقيلة، في ظل الأجواء الباردة التي نشهدها منذ بداية فصل للشتاء، خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من المساء، ليكن طقس اليوم، الأكثر قلقا الجميع، وجب أخذ كافة الإجراءات السلامة للتعامل معه.

تستمر اليوم فرص سقوط الأمطار، وتأثرنا بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، مما يعمل بدوره على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لتحجب جزءًا من أشعة الشمس، مما يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط في حركة الرياح، وفقًا لمنار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن».

9 فئات ممنوعة من الخروج في طقس اليوم

نصح مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ« الوطن» 9 فئات بضرورة البقاء داخل المنزل في تلك الأجواء ويمكن استعراضهم في التقرير التالي:

- مرضى الربو والحساسية.

- الذين يعانون من نقص في المناعة.

- كبار السن.

- الأطفال.

- ‏الرضع.

- الحوامل.

- ‏المدخنون.

- مرضى ‏قصور الغدة الدرقية.

- ‏مرضى السكر.

ونوه «بدران» إلى أن سوء أحواء الطقس يؤثر بدورها في مضاعفة معدلات حدوث الأزمات الربوية، والاحتجاز بالمستشفيات، خاصة مع الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سى خلال العواصف الترابية التي تؤثر بدوره في البلاد.

3 نصائح للتعامل مع طقس اليوم

وجهت «غانم» بعض النصائح للتعامل مع تلك الأجواء الشتوية، التي وجب على جميع المواطنين الالتزام بها، ويمكن استعراضها على النحو التالي:

- ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في حالة الخروج في الساعات المتأخرة من الليل، خاصة كبار السن والأطفال.

- التدفئة بشكل كبير قدر الإمكان.

- تناول المشروبات الدافئة بشكل مستمر على مدار اليوم- القيادة بالهدوء خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة في لحظات سقوط الأمطار.