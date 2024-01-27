نتائج منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والخرطوش

اختتمت منافسات اليوم الثاني، لبطولة كأس العالم لرماية المسدس، والبندقية، والبندقية الخرطوش، التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير، حتى 1 فبراير، بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منافسات «10 متر» بندقية ضغط هواء زوجي مختلط

في منافسات «10 متر» بندقية ضغط هواء زوجي مختلط، فاز الزوجي الإنجليزي سونيد ماكنتوش، ودين بيل، بينما فاز زوجي الهند سونام أوتام ماسكار، وأرجون بابوتا بالميدالية الفضية، وفاز الزوجي الألماني أنا يانسن وماكسيمليان أولبرتش بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية.

وفي منافسات «10 متر» مسدس ضغط هواء فى الزوجي المختلط، فاز زوجي الهند ريثم وسانغوان وأوجال مالك، بالميدالية الذهبية، وفاز زوجي أرمنيا الميرا كاربيتيان وبنيك خلجاتيان، بالمركز الثاني، وحقق زوجي كازاخستان أيرينا يونسميتوفا وفاليري راخيمزان بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية.

منافسات التراب للسيدات

وفي منافسات التراب للسيدات، فازت لاعبة كازاخستان ماريا ديميتريينكو بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، وفاطيمة جالفيز لاعبة إسبانيا المركز الثاني والميدالية الفضية، وفازت اليساندرا بيريللي من سان مارينو بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية أما في منافسات التراب للرجال، ففاز بطل إسبانيا البرتو فيرنانديز بالميدالية الذهبية، وجاء دييجو فاليري بطل إيطاليا بالمركز الثاني، والميدالية الفضية، وجاء أوغوزان توزون، لاعب تركيا بالمركز الثالث والميدالية الفضية.