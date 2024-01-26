رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي والنقل برقم الجلوس.. اتبع 5 خطوات

يبحث أولياء أمور الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدرسي 2023 - 2024، عبر الوسائل التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج التعليم الأساسي للطلاب من خلال هذا الرابط، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة نتائج التعليم الأساسي.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب

- تسجيل السنة الدراسية والمرحلة الدراسية.

- تحديد الفصل الدراسي الأول.

- ستجد أمامك مربع قم بالضغط على خيار «بحث»، ستظهر أمامك جميع درجاتك بالإضافة إلى الدرجة الكلية التي حصلت عليها في الفصل الدراسي الأول.

الاستعلام عن نتائج الصفوف الإعدادية من خلال بوابة التعليم الاساسي

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عملية استخراج نتائج الصفوف الإعدادية تتم بكل سهولة من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة، ويمكنك زيارتها عبر هذا الرابط، لافتا إلى أن الحصول على نتائج الطلاب من الممكن أن يتم بكل سهولة عبر موقع نتيجة نت الذي يهتم بنشر نتائج التلاميذ في جميع المراحل التعليمية الابتدائيه والإعدادية وكذلك الثانوية.

رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم الاساسي للصف السادس الابتدائي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر هذا الرابط.

- اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

- اختيار الصف السادس الابتدائي عند خانة الصف.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الخاصة به.

- الضغط على «استعلام» لتظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024