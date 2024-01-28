الاجتماع الثاني لتحالف جامعات القاهرة لبحث وضع خطة طموحة للتنمية

عقدت جامعات القاهرة الكبرى اجتماعها الثاني، بمشاركة جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر وبنها، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، بما يخدم إقليم القاهرة الكبرى ومصر ككل.

خلال الاجتماع، تم تشكيل المكتب الفني لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون يهدف لإيجاد شراكة مستمرة ومستدامة لمواجهة القضايا القومية التي تهم إقليم القاهرة الكبرى.

وناقش أعضاء التحالف أهمية توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات والتجمعات الصناعية على مستوى القاهرة الكبرى، وتعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ودعوتهم لحضور الاجتماع، كما تم طرح أفكار مبتكرة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الحضارية.

كما تم التنسيق بين جامعات إقليم القاهرة الكبرى للتجهيز والإعداد لقوافل تنموية شاملة في المناطق الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة موحدة بين جامعات التحالف عن مصادر الطاقة البديلة، وتنظيم ندوات وحملات توعوية على هامش احتفالية يوم البيئة العالمي، ومناقشة الموضوعات المطروحة للتنمية المجتمعية ضمن مبادرة وعي.

يأتي اجتماع جامعات القاهرة في إطار سعيها إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.