محمد الشرنوبي يطرح البرومو الدعائي لأغنية «ما كفاية» (فيديو)

طرح المطرب محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنيه، «ما كفاية» والمقرر طرحها خلال أيام.

ونشر محمد الشرنوبي البرومو الدعائي للأغنية، معلقا: «ما كفاية قريبا».

أغنية كان نفسي

وحقق محمد الشرنوبي نجاحا كبيرا بأغنية «كان نفسي»، والذي طرحها مؤخرا عبر قناته على «اليوتيوب» من أشعار مصطفى ناصر، من ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع ماهر الملاح.

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي أشوفني أكون عارفني والسنينطول السنين جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت

والسلام كان نفسي أفهم قبل ما أبقى كبرت ع العلام