في 14 محافظة.. اعرف أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات، متوقعة تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد أن أماكن سقوط الأمطار، التي تمتد على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تشمل المناطق التالية:

- شمال البلاد، وتشمل كلًا من: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء.

- القاهرة الكبرى، وتشمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة على مناطق شمال البلاد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، فقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس خلال الساعات المقبلة مائلًا للبرودة ليلا، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق؛ مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الأمطار

من الضروري اتخاذ بعض الاستعدادات اللازمة والضرورية للتعامل مع الأمطار، وذلك من خلال ما يلي:

- تفقد سلامة المنازل والمرافق العامة من السقوط.

- اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند السير في الطرقات، خاصة في المناطق التي تتعرض للأمطار الغزيرة.

- تجنب التواجد تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار.

- إبعاد السيارات عن الطرقات عند هطول الأمطار الغزيرة.