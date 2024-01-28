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الدقهلية تحذر من الطقس السيئ.. أمطار متوسطة وغيوم في سماء المحافظة

كتب:

ريهام مصطفى
04:43 م | الأحد 28 يناير 2024
سقوط امطار متوسطة في محافظة الدقهلية

سقوط امطار متوسطة في محافظة الدقهلية

شهدت مدينة المنصورة بالدقهلية، سقوط أمطار متوسطة في عدد من الأماكن والمناطق المتفرقة مصحوبة برياح شديدة محملة بالأتربة وهواء بارد وانخفاض كبير في درجات الحرارة، واكتست سماء الدقهلية بالغيوم والسحب.

رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بالدقهلية

وكشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في بيان له عن رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بجميع أرجاء المحافظة لحماية المواطنين وحرصا على أمنهم وسلامتهم، وطالب المواطنين بالتزام التعليمات والإرشادات حول كيفية التعامل مع فصل الشتاء وتقلبات الطقس السيئة مع ارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة، خاصة في حال هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف شديدة، وعدم لمس أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية وهي مبللة تحسبا لأي خطر.

انتشار سيارات والمعدات لكسح وشفط مياه الأمطار

ووجه محافظ الدقهلية بنشر سيارات ومعدات كسح وشفط مياه الأمطار وربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية ومتابعة الأحداث في المدن والمراكز، ومتابعة الشوارع ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير لمنع التكدس والزحام، وشدد على ضرورة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين في أسرع وقت ممكن.

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