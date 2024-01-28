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موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الشرقية

كتب:

ياسمين عزت
06:50 م | الأحد 28 يناير 2024
موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي بالشرقية 2024

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي بالشرقية 2024

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالشرقية الترم الأول، ومن المقرر الإعلان عنها خلال أيام قلائل وفق ما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول بالشرقية

تستعرض الوطن، خلال السطور التالية موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الشرقية الترم الأول، وكانت قد ظهرت نتيجة بعض صفوف النقل بالمحافظة وحصل عليها الطلاب من المدارس المختلفة. 

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الشرقية

وأعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن» عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الشرقية الترم الأول، لافتا إلى أنه من المقرر الإعلان عنها أول أسبوع من شهر فبراير المقبل.

وأضاف المصدر، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الشرقية سوف يعلن عنه في كل إدارة تعليمية على حدة، أي أن كل مدرسة تعلن عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في أول أسبوع في شهر فبراير.

طريقة حصول الطالب على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالشرقية

وأشار المصدر إلى أن كل طالب يستطيع معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالشرقية الترم الأول من خلال المدرسة التابع لها ضمن إدارته التعليمية، حسب تقسيم مديرية التربية والتعليم وذلك بالاسم ورقم الجلوس.

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