إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بدسوق في كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ22، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار تكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وترأس الحملة، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية وحماية النيل والري والطرق والزراعة، وحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى.

إزالة 27 حالة تعدٍ بمركز ومدينة دسوق

وتمكنت الحملة من إزالة 27 حالة تعدٍ بمركز ومدينة دسوق، على مساحة 17 قيراطا، و2 سهم، بإجمالي 2075 مترا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين.

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من أمس السبت، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

المتابعة المستمرة للأراضي المستردة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة، لمنع التعدِّي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.