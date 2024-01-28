أعلن مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة المنيا، سيكون بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة المنيا

وأوضح مسئول التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من جزء كبير من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، وجاري المراجعة النهائية للنتائج، تمهيداً لاعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي، وإعلانها رسمياً للطلاب مرجحا أنها ستعلن خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل 2024.

تحقيق العدالة بين جميع الطلاب

وأكد مسئول التعليم، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت بدقة وحرص شديدين، وذلك من أجل تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وضمان وصول نتائجهم في الوقت المحدد من موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة المنيا، معربا عن خالص تمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في محافظة المنيا، خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، ولم ترصد غرفة عمليات متابعة امتحانات نصف العام الدراسي بمديرية التربية والتعليم أي شكاوى بوجود أسئلة من خارج المناهج.