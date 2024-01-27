حملات مكبرة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض في المنيا

أعلنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة في محافظة المنيا، تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات

وأوضحت الدكتورة رندا خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه جرى مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 57183 كم2 باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات، ومكافحة القوارض بمساحة 32155 كم2، وتعفير مساحة 17435كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات.

وأضافت رندا خيري، أنه تم رش مساحة 2420400 م من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وفحص 10902عينة دم عشوائية، وفحص 67480 مجرى مائي بأطوال 92320.5 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا.

إجراء مسح ميداني لمكافحة البلهارسيا

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، إلى أنه تم عمل علاج ميكانيكي لـ552 مجرى مائي بأطوال 1593.5كم، وعلاج 22 مجرى مائي بأطوال 47.5 كم، وفحص 596181 عينة بالعيادات الخارجية، و1278912 عينة عشوائية على مستوى المحافظة، و 208346 عينة ضمن أعمال المسح الميدانى لنسبة 10% من سكان الريف، في إطار مكافحة البلهارسيا.

وأوضحت أن المفحوصين طفيليات معوية بلغ عددهم 814766، و 40544 حالة طفيليات معوية، وتم علاج 72031 حالة طفيليات معوية و 248 حالة بلهارسيا، وتنفيذ 929 زيارة إشرافية، ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات محافظة المنيا الصحية، كما تم تنفيذ 24 تدريبا عمليا على أعمال مكافحة البلهارسيا و20 تدريبا على مكافحة الملاريا و12 تدريبا على مكافحة القواقع، و 12 تدريبا على مكافحة ناقلات الأمراض.