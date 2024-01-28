صحة المنيا: تنظم قافلة طبية بقرية صفط اللبن في المنيا

تنظم مديرية الصحة، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 29 و30 يناير الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى لمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار حسنين، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.