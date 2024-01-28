«تعليم المنيا» تعقد مقابلات المرشحين للعمل في امتحانات الثانوية العامة

ترأس حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، المنعقدة بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

إجراء مقابلات المرشحين من المعلمين

وضمت اللجنة مصطفى سعيد بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم، وأحمد محمد حسن بإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وعبد العال فرحات معوض، رئيس لجنة إدارة امتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه تسهيلا للمرشحين، أُجريت المقابلات على مدار 3 أيام، واستهدفت المقابلات المرشحين من إدارت ملوى، وسمالوط، والمنيا، وديوان مديرية التعليم، بحضور سحر عبد الرحيم، مدير إدارة التعليم الثانوي العام، وعلي حسن، مدير إدارة شؤون الطلبة.

الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات

وشدد مدير مديرية التعليم، خلال المقابلات مع المرشحين، على ضرورة أن يلتزم كل فرد بواجبات عمله، وأن يكون صورة مشرفة لمحافظة المنيا، في الإلتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، والتعامل مع أى حالات الغش بحزم، بما لا يخل بالنظام والهدوء داخل اللجنة.

وانتهت المقابلة بتسليم كل مرشح مظروف يشمل التعليمات الخاصة بعمل كل منهم داخل اللجنة، كل فيما يخصه ومتقدم إليه.