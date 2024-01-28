وكيل «تعليم المنيا»: علينا التحلي بالدقة أثناء أعمال تقدير درجات الامتحانات

تابع حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية 2023-2024، بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة

وأكد مدير المديرية على جميع المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم وأنه لا داعي للسرعة في أداء العمل المكلفين به من أجل صالح الطلاب كما شدد على الالتزام بنموذج الإجابة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

كما تابع مدير مديرية التعليم سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موجها أعضائها بضرورة الجدية في العمل والسرعة والدقة في الأداء والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح الطلاب.

توفير المناخ التربوي المناسب

وفي ختام الجولة أكد مدير المديرية في محافظة المنيا على تقديره ودعمه لأبنائه وزملائه من المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به على أكمل وجه، مثمنا الجهد الكبير حتى انتهاء أعمال تقدير الدرجات وإعلان النتيجة في جميع الإدارات التعليمية بعد اعتمادها من محافظ المنيا.