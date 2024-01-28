كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن» إن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا، من المحتمل أن تعلن خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل 2024، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وتدقيق النتيجة.

وأضاف المصدر أن أعمال التصحيح والمراجعة تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، قبل يومين من موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا.

النتيجة ستكون متاحة عبر موقع المديرية

وأشار المصدر إلى أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، من هنا وذلك بعد الإعلان عنها رسميًا.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا، قد بدأت يوم 16 يناير 2024، وانتهت يوم 24 يناير الجاري، ويشارك في امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا، نحو 100 ألف طالب وطالبة، موزعين على 650 مدرسة، حيث أجرى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة عدة جولات لمتابعة سير أعمال الامتحانات.