أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة سوهاج الامتحانات التي استمرت 5 أيام للمواد الفرعية والرئيسية التي تضاف للمجموع للمدارس الثانوية العامة الرسمية واللغات والخاصة، لينتظر الطلاب وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة سوهاج.

حيث أدى الطلاب بالقسم العلمي الامتحانات بالمواد العلمية وكذلك طلاب القسم الأدبي المواد الأدبية داخل المدارس المختلفة في 11 إدارة تعليمية من طما شمالا حتى البلينا جنوبا.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة سوهاج

قال الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة سوهاج سيتم عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات والتي تتم داخليا بالمدارس، ثم يتم رصد الدرجات وتجهيز كشوف الأسماء ثم اعتماد النتيجة بالإدارات المختلفة وتصعيدها لتعتمد رسميا من محافظ الإقليم، وقد انتهت المديرية من نسبة كبيرة من تلك الأعمال.