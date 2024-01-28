الفنان صلاح عبدالله: 3 لاعبين سيصنعون الفارق في مباراة الكونغو

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنّه يتمنى فوز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الكونغولي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، مشيرا إلى أن هناك 3 لاعبين سيصنعون الفارق.

وأضاف «عبد الله» مازحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «أتمنى أن نفوز بالبطولة، ونهديها إلى موزمبيق الذي ساهم تعادله مع منتخب غانا بالمباراة الأخيرة، في تأهل منتخبنا إلى الدور التالي».

صلاح عبد الله: الخطة مهمة جدا

وتابع الفنان: «بالنسبة إلى مباراة اليوم، الخطة مهمة جدا، لكن التطبيق والإصرار أهم، وأن يتكرر ما حدث في الشوط الثاني من مباراتي غانا وكاب فيردي، خاصة أن منتخب كاب فيردي قوي للغاية، وأتمنى أن تستمر هذه الحالة الرائعة، لكن منذ بداية المباراة».

وأشار صلاح عبد الله، إلى أن «لدينا مشكلة في خط الدفاع، والدفاع المصري لم يكن بهذا الشكل أبدا، وأعتقد أن تسجيل 6 أهداف في شباكنا بدور المجموعات أمر لم يحدث من قبل، وبالتالي فإن علاج الأخطاء الدفاعية أهم شيء في المباراة».

3 لاعبين سيصنعون الفارق في المباراة

ونوه «عبد الله» إلى أنّ هناك 3 لاعبين سيصنعون الفارق في مباراة اليوم التي يلعبها منتخبنا الوطني، بعد ساعات قليلة ضد نظيره الكونغولي، وهم: عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، متابعا: «أما مصطفى محمد فلم أذكره لأنه سيكون مفتاح النصر، وأتمنى أن نوفق وألا نصل إلى مرحلة الترجيح، وأتوقع الفوز بهدفين نظيفين أو ثلاثية مقابل هدف».

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغولي، في تمام العاشرة مساء اليوم، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023.