أحمد موسى يطالب بالتوسع في الصادرات الدوائية المصرية إلى غانا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن غانا لديها مشكلة في توفير الدواء، ويتم تصدير الدواء المصري إلى غانا، مطالبًا بالتوسع في الصادرات الدوائية إلى غانا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة لبرنامج على مسئوليتي، من غانا، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الدواء المتوفر في غانا أمريكي وسعره 50 دولارًا للعلبة، أمّا سعر الدواء المصري يتراوح من 8 إلى 10 دولارات.

إقبال كبير على شراء الدواء المصري في غانا

وأكّد الإعلامي أحمد موسى، أنّ هناك إقبالا كبيرًا على شراء الدواء المصري في غانا، مضيفًا أنّ غانا تواجه مشكلة في المستشفيات والصحة، ويوجد مواطنين من غانا يتلقون العلاج في مصر.

وأردف أنّ غانا دولة واعدة وشركة السويدي، أنشأت نصف أعمدة الإنارة بها، مضيفًا أن أكثر من 50 % من أعمال الكهرباء في غانا، تقوم بها شركة السويدي المصريّة.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية التواجد المصري في إفريقيا لأنها سوق واعدة كبيرة، مؤكدًا أن غانا واحدة من أكثر 10 دول في إنتاج الذهب في العالم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الاستثمار الصيني اكتسح إفريقيا، والرئيس السيسي يتحرك كثيرًا في إفريقيًا، وهناك إشادة دولية كبيرة بدور مصر في القارة الإفريقية.