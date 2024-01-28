«مستقبل وطن» ينظم معرضا للملابس الجاهزة للأسر الأكثر احتياجا في رأس سدر

نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة برئاسة دعاء حمدي، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر، برئاسة الشيخ عليان عيد سلمي، أمين المدينة، معرضا؛ لتقديم الملابس الجاهزة بالمجان للأسر الأكثر احتياجا في منطقة أبو صوير.

معرض مستقبل وطن

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.

الدمج المجتمعي

وحضر المعرض أمين الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بمدينة رأس سدر، عبدالموجود الراجحي وعضو هيئة مكتب أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة نجاح رشيد سلمي ولفيف من أمناء الحزب بالمدينة.

وقالت دعاء حمدي إن تنظيم المعرض بالمجان يأتي ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الأمانة في مختلف مدن المحافظة وضمن خطة عمل الأمانة وذلك في إطار حرص الحزب على دعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع مختلف أمانات الحزب بالمدن.