3 دول تسمح لجميع الأفارقة بدخول أراضيها دون تأشيرة.. آخرها غانا

أعلنت 3 دول إفريقية عن السماح لجميع الأفارقة، بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة، من أجل تسهيل التنقل بين الدول الإفريقية، التي تشترك في مبادلات تجارية فيما بينها.

كشف رئيس دولة غانا، نانا أكوفو أدو، أنّ بلاده ستسمح لكل مواطني الدول الإفريقية، بدخول أراضيها بدون تأشيرة بنهاية هذا العام.

سبب إتاحة الدخول بدون تأشيرة

وبحسب صحيفة «أكرا ديلي ميل» الغانية اليومية، كشف الرئيس الغاني، أن بلاده ستعمل على الدخول إليها لكل مواطني الدول الإفريقية بدون تأشيرة، من أجل ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات؛ للتحفيز الاقتصادي في القارة السمراء.

غانا على خطى دولة روندا وكينيا

وسبقت دولة غانا في هذا القرار الذي تسعى إليه، دولة روندا التي كشفت في نوفمبر الماضي عن قرار مشابه، إذ أكد حينها الرئيس الرواندي، بول كاغامي في القمة العالمية رقم 23 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن بلاده ألغت الدخول إليها بالتأشيرات المسبقة لكل مواطني الدول الإفريقية.

لم تكن غانا الاستثناء الوحيد، إذ ذكرت دولة كينيا، أنها ألغت بالفعل الدخول إليها بتأشيرة مسبقة لكل مواطني الدول الإفريقية، بل أتاحت الدخول إليها من كل دول العالم بداية من العام الجاري 2024.

تعليق الرئيس الكيني

وعلّق الرئيس الكيني، وليام روتو، أن أي زائر سيزور كينيا لن يحتاج إلى تأشيرة دخول، مع إتاحة البلاد منصة إلكترونية تسهل الحصول على تصريح سفر إلكتروني، سيكون بديلا عن التقدم للحصول على تأشيرة لدخول البلد.

رغبة إفريقية في تسهيل التنقل بين الدول

وتعمل الدولة الإفريقية التي يزيد عددها عن 50 دولة، على تشكيل تكتل اقتصادي مشابه لتكتل الاتحاد الأوروبي، وتسهيل التنقل بين الدول الإفريقية التي تشترك في مبادلات تجارية فيما بينها.