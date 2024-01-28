طريقة مشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا بدون تشفير

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره الكونغو، التي تقام على أرضية ملعب لاورينت بوكو، بكوت ديفوار، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

ويبحث الكثيرون، في هذه الأثناء، عن القنوات التي تنقل مباراة مصر والكونغو اليوم بدون تشفير، التي نوضحها في السطور التالية:

طريقة مشاهدة مباراة مصر والكونغو

من المقرر أن تقام مباراة مصر والكونغو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، والساعة 12:00 عند منتصف الليل، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، إذ هناك قنوات مفتوحة تنقل المباراة بشكل مجاني، التي منها:

1- قناة Max sport

القمر الصناعي: Hellasat 39E

التردد: 11595.

2- قناة 5Stars HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11430.

3- قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207.

4- قناة 5Gold

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11551.

5- قناة TV 8.5 HD

القمر الصناعي: Turksat 42E

التردد: 12356.

6- قناة 5Plus HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969.

7- قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد 10840.

مباراة مصر والكونغو

ويمكن متابعة أيضا مباراة مصر و الكونغو عبر قناة beIN SPORTS، وأيضًا عبر الراديو، وذلك من خلال هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية SABC، التي أعلنت أنها تذيع المباراة بشكل مجاني، وهي هيئة بث عام في جنوب إفريقيا، وتتكون من 19 محطة إذاعية و4 قنوات تلفزيونية.

رغم غياب النجوم، محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، عن هذه المواجهة بسبب الإصابة التي تعرضوا لها، فإن جماهير المنتخب الوطني، تأمل في الانتصار على الكونغو الديموقراطية، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.