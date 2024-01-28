تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

يختلف تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو، حسب القمر الصناعي الذي تبث عليه القنوات، سواء كانت مشفرة أو مجانية، وقد حرصت معظم القنوات الناقلة المجانية على بث منافسات بطولة الأمم الأفريقية منذ اليوم الأول، بداية من تصفيات دور المجموعات، والمستمرة في تصفيات دور الـ16، والذي يبدأ اليوم.

تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو

القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو تتضمن قنوات عربية وإفريقية وأوربية، ويختلف تردد كل قناة وفقا للقمر الصناعي التى تبث من خلاله، وهي كالتالي:

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر هوت بيرد

تردد: 12577.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الارضية الجزائرية عبر قمر استرا

التردد 12577

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة tvt التوجولية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002

قنوات TV 5.8

القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003

تردد قناة Ortb البينينية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004

تردد قناة TRT

يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005

تردد قناة Rti الإيفوارية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500