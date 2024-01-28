تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا
كتب:
انتصار الغيطانى
12:05 م | الأحد 28 يناير 2024
تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو
يختلف تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو، حسب القمر الصناعي الذي تبث عليه القنوات، سواء كانت مشفرة أو مجانية، وقد حرصت معظم القنوات الناقلة المجانية على بث منافسات بطولة الأمم الأفريقية منذ اليوم الأول، بداية من تصفيات دور المجموعات، والمستمرة في تصفيات دور الـ16، والذي يبدأ اليوم.
تردد القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو
القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والكونغو تتضمن قنوات عربية وإفريقية وأوربية، ويختلف تردد كل قناة وفقا للقمر الصناعي التى تبث من خلاله، وهي كالتالي:
تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر نايل سات
التردد: 11680
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر هوت بيرد
تردد: 12577.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الارضية الجزائرية عبر قمر استرا
التردد 12577
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قناة tvt التوجولية
عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275002
قنوات TV 5.8
القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا
تردد 12356 H معدل ترميز 7100
تردد 12346 H معدل ترميز 96003
تردد قناة Ortb البينينية
عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275004
تردد قناة TRT
يوتلسات 7 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275005
تردد قناة Rti الإيفوارية
عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500