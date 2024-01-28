انطلاق فعاليات تدريب مسابقة «30 ألف معلم» بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي التربوي للمعلمين والمرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد ضمن مبادرة الـ30 ألف معلم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، وذلك بهدف تأهيل وتدريب المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات.

بدء فعاليات البرنامج التدريبي التربوي لمعلمين مسابقة الـ30 ألف معلم بالوادي الجديد

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على بدء فعاليات البرنامج التدريبي التربوي للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم «المرحلة الثانية» بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية.

وأشار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة للمستهدفين من إداراتي الخارجة وباريس التعليميتين، وقاعة التدريب بمدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط.

استمرار تدريب المعلمين لمدة 4 أيام بالوادي الجديد

وأشار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن مدة البرنامج 4 أيام بدأت اليوم الأحد 28 وحتى الأربعاء 31 يناير، وفي إطار تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات «مسابقة الـ30 ألف معلم» والتي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.