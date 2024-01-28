قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة دمياط يحين عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد درجات الطلاب ثم إعداد كشوف الدرجات، وبيانها ثم اعتمادها رسميا لتكون متاحة للطلاب بالمدارس الخاصة والرسمية واللغات.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة دمياط

وأضاف وكيل تعليم دمياط تم إنجاز نسبة كبيرة من تلك الأعمال ليكون موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة دمياط خلال نهاية الأسبوع الجاري تقريبا، حيث تعلن النتيجة داخل المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، منها إدارة أول دمياط، وإدارة تعليم ثان دمياط، وإدارة مركز دمياط وإدارة تعليم فارسكور وإدارة تعليم كفر سعد وإدارة كفر البطيخ وإدارة تعليم دمياط الجديدة وإدارة الزرقا وإدارة رأس البر.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة دمياط

وعقب موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة دمياط يمكن للطلاب وأولياء أمورهم بمختلف مدارس دمياط الثانوية الحصول على النتيجة ورقيا بالاسم فقط من المدرسة التابع لها الطالب عقب اعتمادها مباشرة وقبل نهاية إجازة نصف العام الدراسي.