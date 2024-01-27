وزير الرياضة لـ«في المساء مع قصواء»: نهنئ منتخب اليد بفوزه ببطولة أفريقيا

هنأ وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، الشعب المصري بفوز منتخب اليد ببطولة الأمم الأفريقية، كما وجّه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم.

الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وهناك مساعٍ للفوز بأكبر عدد في التاريخ للميداليات المصرية بأولمبياد باريس المقبلة.

منتخب مصر لكرة اليد يمتلك لاعبين رجال

وأوضح أن منتخب مصر لكرة اليد يمتلك لاعبين رجال والجميع يثق في قدراتهم على حصد ميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت ملحمة بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والدولة تدعم بقوة أبنائها في مختلف المجالات.

وتابع: «تواصلت مع منتخب مصر لكرة القدم لمتابعة نهائي أمم أفريقيا لليد اليوم.. وأثق في قدرات اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».